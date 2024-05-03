Юрий Лоза напомнил подписчикам о строгости страстной пятницы: "Самый тяжёлый день"

Певец Юрий Лоза рассказал о значении страстной пятницы для христиан.

Автор и исполнитель хита "Плот" выделил в страстной седмице отдельно страстную пятницу.

"Сегодня Страстная пятница — самый тяжёлый день для всех верующих в Спасителя", — написал артист в своём ВК-аккаунте.

Певец разместил в своём микроблоге стихотворение Светланы Мережковской "Распятие Христа".

"Твоя, Мария, каждая слеза

Весомей всех пролитых в мире слёз!

Распяли Бога на твоих глазах —

Всё было так, как предсказал Христос!" — гласит фрагмент стихотворения.