Юрий Лоза напомнил подписчикам о строгости страстной пятницы: "Самый тяжёлый день"

Певец Юрий Лоза рассказал о значении страстной пятницы для христиан.
Автор и исполнитель хита "Плот" выделил в страстной седмице отдельно страстную пятницу.
"Сегодня Страстная пятница — самый тяжёлый день для всех верующих в Спасителя", — написал артист в своём ВК-аккаунте.
Певец разместил в своём микроблоге стихотворение Светланы Мережковской "Распятие Христа".
"Твоя, Мария, каждая слеза
Весомей всех пролитых в мире слёз!
Распяли Бога на твоих глазах —
Всё было так, как предсказал Христос!" — гласит фрагмент стихотворения.
Ранее Юрий Лоза дал наставление в последнюю неделю Великого поста.
Продюсер Иосиф Пригожин поделился праздничным контентом с торжества, посвящённого 57-летию Филиппа Киркорова.