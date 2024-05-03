Найдена причина редких выступлений Леонида Агутина в России

Критик Бабичев считает, что Агутин сокращает гастрольный график из-за возраста

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с порталом "Страсти" выразил мнение о том, что заслуженный артист России Леонид Агутин отказался от плотного концертного графика из-за возраста.

Фото: youtube.com by канал А поговорить? is licensed under public domain

Продюсер поясняет, что музыкант уже не молод, поэтому решил поберечь себя и сократить график выступлений. Бабичев напомнил, что Агутин работает либо с супругой Анжеликой Варум, либо в одиночестве на корпоративах.

При этом певец не ушел в тень, а продолжает активно работать — выпускать альбомы и зарабатывать.

"Раньше у него был плотный гастрольный график, съемки и появление на вечеринках, но сейчас уже не тот возраст и статус", — заключил Бабичев.

Ранее сценарист "Моей прекрасной няни" рассказал, сколько зарабатывал на проекте.