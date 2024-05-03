34-летняя Ида Галич снялась в крошечном бикини

Ида Галич улетела в Сочи с подругами отмечать свое 34-летие

Известная блогерша Ида Галич рассказала, что решила отпраздновать свой день рождения в компании подруг в Сочи. 3 мая ей исполнилось 34 года.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Иды Галич в Инстаграм is licensed under public domain

Галич призналась, что для празднования выбрала свой любимый отель, арендовала кабриолеты и запланировала вечеринку.

"Анализируя свою жизнь, могу точно сказать, что не поменяла бы в ней ни одного дня, ни одного часа, ни одной секундочки. Я очень счастлива. Я благодарна. Спасибо всем за теплые слова", — написала знаменитость.

Также стало известно, что во время отдыха у нее защемило шею, в итоге к ней приехала скорая помощь. Врач, по всей видимости, сделал ей несколько необходимых уколов.

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