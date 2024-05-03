Насладитесь ярким цветением с июля по сентябрь: вот какое растение посадите

Гортензия макрофилла или широколистная гортензия из семейства Гортензиевые пользуется популярностью благодаря крупным многоцветным соцветиям и пышной форме куста, идеально подходя для садового декора и создания живых изгородей.
Для успешного выращивания гортензии необходимо выбрать место с полутенью (4-5 часов солнечного света в день) и защитой от ветра. Она предпочитает плодородный, хорошо дренированный грунт с нейтральным pH (рН 5,5), избегая излишнего калия, чтобы избежать хлороза (пожелтения листьев).
Весенний уход включает обрезку, удобрение органическими веществами (особенно азотными удобрениями в жидком виде), и внимательный полив в период засухи.
Широколистная гортензия чувствительна к холоду, поэтому требует защиты от заморозков. Следуя этим рекомендациям, можно насладиться ярким цветением с июля по сентябрь.
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