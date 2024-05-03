Яркие акценты: как использовать цветную тушь в макияже

Многие избегают экспериментов с цветной тушью, но визажисты утверждают, что яркие акценты в макияже не только допустимы, но и могут стать замечательным дополнением к дневному образу. Важно только знать основные правила использования. Визажист Александра Ветрова делится подробностями о цветной туши.
Синяя тушь является одной из самых популярных.
"Ее прелесть заключается в том, что ее легко можно использовать даже в дневном макияже, без необходимости в дополнительных карандашах и подводках", — отмечает визажист.
При желании можно дополнить макияж нюдовыми оттенками теней, а вечером добавить черную или коричневую подводку к синим ресницам. Однако в этом случае лучше воздержаться от дополнительных ярких цветов в макияже.
С зеленой тушью нужно быть осторожнее, особенно если вы планируете полный макияж с использованием теней и дополнительным акцентом на губы.
"Комплиментарными цветами к зеленой туши будут все оттенки коричневого и также золотой", — советует Александра.
Она также отмечает, что тушь должна быть темнее остальных продуктов для век.
Фиолетовая тушь идеально подходит для голубых или зеленых глаз.
"Такой дерзкий цвет не допускает конкуренции, поэтому я не рекомендую дополнять его подводками или темными тенями", — советует Александра.
"Оформите брови и нанесите нюдовую помаду или тинт для губ, и ваш макияж будет завершен".
Сиреневая или фиолетовая тушь сама по себе станет ярким акцентом.
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