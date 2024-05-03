Яркие акценты: как использовать цветную тушь в макияже

Подбор и применение цветной туши: советы для сохранения безупречного образа

1:43 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие избегают экспериментов с цветной тушью, но визажисты утверждают, что яркие акценты в макияже не только допустимы, но и могут стать замечательным дополнением к дневному образу. Важно только знать основные правила использования. Визажист Александра Ветрова делится подробностями о цветной туши.

Фото: pexels.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Синяя тушь

Синяя тушь является одной из самых популярных.

"Ее прелесть заключается в том, что ее легко можно использовать даже в дневном макияже, без необходимости в дополнительных карандашах и подводках", — отмечает визажист.

При желании можно дополнить макияж нюдовыми оттенками теней, а вечером добавить черную или коричневую подводку к синим ресницам. Однако в этом случае лучше воздержаться от дополнительных ярких цветов в макияже.

Зеленая тушь

С зеленой тушью нужно быть осторожнее, особенно если вы планируете полный макияж с использованием теней и дополнительным акцентом на губы.

"Комплиментарными цветами к зеленой туши будут все оттенки коричневого и также золотой", — советует Александра.

Она также отмечает, что тушь должна быть темнее остальных продуктов для век.

Сиреневая или фиолетовая тушь

Фиолетовая тушь идеально подходит для голубых или зеленых глаз.

"Такой дерзкий цвет не допускает конкуренции, поэтому я не рекомендую дополнять его подводками или темными тенями", — советует Александра. "Оформите брови и нанесите нюдовую помаду или тинт для губ, и ваш макияж будет завершен".

Сиреневая или фиолетовая тушь сама по себе станет ярким акцентом.