Марулосалата: лёгкое, хрустящее, освежающее греческое блюдо из измельчённых листьев салата ромэн и свежего укропа

Марулосалата: как приготовить самый известный греческий салат

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Марулосалата — один из самых распространённых салатов в Греции. Простой список ингредиентов не должен вас обмануть — это лёгкое, хрустящее, освежающее блюдо из измельчённых листьев салата ромэн.

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Ингредиенты

1 упаковка салата ромэн

6 луковиц, мелко нарезанных

1/2 стакана нарезанного свежего укропа

4 столовые ложки оливкового масла

2 столовые ложки красного винного уксуса

Соль и перец по вкусу

Приготовление

Вымойте и обсушите салат ромэн. Положите листья на разделочную доску и нарежьте тонкими полосками. Переложите салат в большую миску. Добавьте зелёный лук, укроп, оливковое масло, уксус, соль и перец, перемешайте. Масло, уксус и приправы добавляйте по вкусу.