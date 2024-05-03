Марулосалата: лёгкое, хрустящее, освежающее греческое блюдо из измельчённых листьев салата ромэн и свежего укропа
Марулосалата: как приготовить самый известный греческий салат
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Марулосалата — один из самых распространённых салатов в Греции. Простой список ингредиентов не должен вас обмануть — это лёгкое, хрустящее, освежающее блюдо из измельчённых листьев салата ромэн.
Фото: commons.wikimedia.org by Jeffery Martin is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Ингредиенты
- 1 упаковка салата ромэн
- 6 луковиц, мелко нарезанных
- 1/2 стакана нарезанного свежего укропа
- 4 столовые ложки оливкового масла
- 2 столовые ложки красного винного уксуса
- Соль и перец по вкусу
Приготовление
- Вымойте и обсушите салат ромэн. Положите листья на разделочную доску и нарежьте тонкими полосками.
- Переложите салат в большую миску.
- Добавьте зелёный лук, укроп, оливковое масло, уксус, соль и перец, перемешайте. Масло, уксус и приправы добавляйте по вкусу.
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