Водителям в России рассказали о способе экономии топлива во время езды

Автоэксперты назвали пользу от торможения двигателем

2:02 Your browser does not support the audio element. Авто

Экономичное управление автомобилем, ориентированное на уменьшение потребления топлива, включает в себя различные техники, в том числе торможение за счет двигателя. Журналисты из SPEEDME. RU осветили детали этого метода, который не только уменьшает необходимость частых посещений заправочных станций, но и способствует увеличению срока службы тормозной системы.

Фото: openverse by Michael Kappel is licensed under CC BY-NC 2.0

Торможение с помощью двигателя наиболее эффективно применять на автомобилях с механической коробкой передач. Владельцы машин с автоматической коробкой передач также могут использовать этот метод, например, через подрулевые переключатели передач, однако это встречается реже.

Важно соблюдать аккуратность при управлении сцеплением и переключении скоростей, чтобы избежать резких толчков, которые могут вызвать скольжение автомобиля.

Применение торможения двигателем особенно полезно при подъезде к перекресткам или в преддверии поворотов. Этот метод позволяет часто обходиться без применения тормозной педали, увеличивая тем самым продолжительность работы тормозной системы и снижая расход топлива. При этом автомобиль, находящийся в передаче, всегда готов к быстрому разгону.

Также торможение двигателем крайне важно при движении в горных областях, где продолжительные спуски могут вызвать перегрев тормозов. Важно следить за тем, чтобы обороты двигателя не достигли критической отметки на тахометре. Резкое переключение передач может наложить избыточную нагрузку на трансмиссию, что приведет к ее повреждению.

Для эффективного торможения двигателем необходимо отпустить педаль газа, что снизит скорость вращения коленчатого вала и запустит процесс торможения. Следует осторожно снижать передачи, избегая внезапных переключений, чтобы обеспечить плавность и стабильность движения.

При необходимости следует использовать стандартные тормоза для полной остановки.