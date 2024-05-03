Леонид Агутин покинул Россию после публикации совместной песни с Аллой Пугачёвой

Музыкант Леонид Агутин покинул Россию и отправился в ОАЭ, где проведет майские праздники. На этот период у него запланировано несколько концертов. Об этом сообщает "7Дней".
Леонид Агутин уже отметится выступлением в одном из отелей Дубая, в котором отдыхают многие российские знаменитости. Так, его концерт посетила и светская львица Виктория Лопырёва. В своём блоге она призналась, что до сих пор вспоминает концерт артиста в "Юбилейном".
"Тогда он был абсолютно "босоногий мальчик", а я маленькая школьница, которая знала наизусть все его песни", — написала блогерша.
Также сообщается, что Агутин уехал из России после того, как на стриминговых площадках вышла песня Аллы Пугачёвой "Я плачу", автором которой выступил музыкант.
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