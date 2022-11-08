Мирошник: Зеленский вновь заговорил о переговорах с РФ после окрика с Запада

Украинский президент Владимир Зеленский изменил позицию по переговорам с российской стороной после "окрика" с Запада. Такое мнение выразил руководитель представительства Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник.

По его словам, "бескомпромисная риторика" киевского режима начала утомлять западных лидеров. Дипломат подчеркнул: глава Украины, который в октябре подписал указ о невозможности переговорного процесса с Москвой, сейчас выдвигает новые условия для диалога.

"Получив окрик с Запада, Зеленский резко снова переобулся в воздухе", — считает Мирошник.

Он добавил, что до начала спецоперации власти РФ предлагали Киеву урегулировать проблемные вопросы с помощью дипломатии, однако украинское руководство не приняло эту инициативу. Именно поэтому российская армия начала демилитаризацию и денацификацию, заключил глава представительства ЛНР.

Ранее Зеленский заявил, что Киев готов к возобновлению переговорного процесса, если Россия согласится восстановить территориальную целостность Украины и возместить убытки, понесённые на фоне боевых действий.