Цены на мясо взлетели: третий месяц подряд стоимость растёт на фоне глобальных производственных проблем

Мировые цены на продовольствие начали расти после продолжительного падения

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

В апреле 2024 года мировые цены на продовольствие увеличились на 0,3%, после семи месяцев падения.

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Рост обусловлен увеличением стоимости мяса, растительных масел и пшеницы, в то время как сахар и молочные продукты подешевели. Общий уровень цен на продовольствие находится на 7,4% ниже уровня прошлого года.

Зерно в целом подешевело на 0,3%, с ценами на пшеницу стабилизировавшимися после трёхмесячного снижения из-за опасений неблагоприятной погоды. Рост цен на кукурузу вызван высоким спросом и логистическими проблемами. В апреле также наблюдался рост цен на растительные масла до максимума за последние 13 месяцев, сообщает "Российская газета". Цены на молочные продукты снизились после шести месяцев роста. Мясо дорожает третий месяц подряд, особенно мясо птицы и говядина, тогда как цены на свинину немного снизились. Сахар подешевел на 4,4% благодаря улучшению прогнозов урожая в нескольких крупных странах.