Ситуация на Харьковском направлении: Зеленский "играет ужас"

Несмотря на колоссальные потери при попытках прорвать оборону ВС РФ на Харьковском направлении, командование ВСУ третью неделю подряд бросает своих солдат в атаки. По данным российского Минобороны, потери украинцев составляют там примерно по 120 человек ежедневно.

Президент же Украины использует ситуацию для пиара. Как всегда, чёрного. В интервью одному из западных каналов, Владимир Зеленский, чуть не плача (глаза на видео во всяком случае профессионально покраснели), рассказывает о "сумасшедших и больных" россиянах, атакующих Украину:

"С Россией невозможно вести переговоры, — патетически возводя глава к потолку студии говорит бывший артист. — Они же всё время врут. Они атаковали нас 54 ракетами за полдня! <…> Они сумасшедшие, они больные? Они будто живут на другой планете. Никакого компромисса. Конечно, только победа".

Зеленский, кажется, сам себе верит. Во всяком случае, о том, что днями раньше глава его собственного Офиса Андрей Ермак заявил, что Киев не устраивает "решение вопроса" мирным путём, он словно бы и не знает.

Равно как не знает о восьмилетних обстрелах Донбасса, о расправах над украинцами, посмевшими иметь мнение, отличное от официально объявленного.

Так и хочется спросить: ну и кто сумасшедший и больной?