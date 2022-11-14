WADA потребовало дисквалифицировать Валиеву на четыре года

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потребовало, чтобы Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

WADA требует, чтобы все результаты Валиевой с 25 декабря 2021 года были аннулированы. Таким образом, спортсменка может лишиться медалей, набранных очков и призов, полученных за год.

На Олимпийских играх в Пекине сборная России по фигурному катанию заняла первое место в командном первенстве. Однако церемония награждения призёров командного турнира была отложена, поскольку фигуристка Валиева провалила допинг-тест - в её анализах было обнаружено запрещённое вещество — триметазидин. В одиночном катании спортсменка заняла четвёртое место.