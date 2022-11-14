Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потребовало, чтобы Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
WADA требует, чтобы все результаты Валиевой с 25 декабря 2021 года были аннулированы. Таким образом, спортсменка может лишиться медалей, набранных очков и призов, полученных за год.
На Олимпийских играх в Пекине сборная России по фигурному катанию заняла первое место в командном первенстве. Однако церемония награждения призёров командного турнира была отложена, поскольку фигуристка Валиева провалила допинг-тест - в её анализах было обнаружено запрещённое вещество — триметазидин. В одиночном катании спортсменка заняла четвёртое место.
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