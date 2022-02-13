Решение по делу фигуристки Валиевой объявят утром 14 февраля

Генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Мэтью Риб заявил, что вердикт по делу 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, которая провалила допинг-тест, будет оглашён утром 14 февраля.

По словам Риба, члены суда будут всю ночь обдумывать вердикт, а озвучат его "около часу-трёх дня по пекинскому времени" (08:00-10:00 по Москве. — Ред.). Слова генсека приводит издание "Чемпионат".

В понедельник, 7 февраля, сборная России по фигурному катанию заняла первое место на Олимпиаде в Пекине в командном первенстве. Однако церемония награждения призёров командного турнира была отложена, поскольку фигуристка Камила Валиева провалила допинг-тест — в её анализах было обнаружено запрещённое вещество. Несмотря на скандал, россиянка готовится к индивидуальным соревнованиям в одиночном катании, которые стартуют 15 февраля. Примет ли в них участие Валиева — станет известно после того, как CAS объявит свой вердикт.

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