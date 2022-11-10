Иран разработал первую отечественную гиперзвуковую баллистическую ракету. Об этом сообщил командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана Амирали Хаджизаде.

Оружие позволит уничтожать противоракетные системы потенциального противника.

"Эта новая ракета пройдёт через все системы проверки противоракетной обороны, и я не думаю, что в течение десятилетий будут технологии, способные противостоять ей", — приводят РИА Новости слова Хаджизаде.