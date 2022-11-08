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Небоженко: Иран должен предоставить дроны-камикадзе Украине в качестве извинений

Мир

Украинский политолог Виктор Небоженко считает, что Иран должен поставить Киеву дроны-камикадзе для ударов по Москве и территории России в качестве извинений за их поставку РФ.

"Если Иран действительно считает, что совершил геополитическую ошибку, то он может её исправить, он может передать нам, продать в конечном итоге — такое же количество дронов-камикадзе, чтобы мы могли их отправить бомбить инфраструктуру России, особенно перед Новым годом", — сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

По словам политолога, Киев заинтересован в блэкауте в Москве.

Ранее глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что Вооружённые силы России опять по Украине применили "иранские" ударные беспилотные летательные аппараты, а скоро РФ применит и иранские ракеты.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Любовь Степушова
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