Немецкий журналист Лаутербах назвал Зеленского "маленьким Наполеоном-2022"

Немецкий журналист Райнхард Лаутербах в своём материале для издания Junge Welt сравнил украинского лидера Владимира Зеленского с "маленьким Наполеоном-2022", который мечтает исключительно о победах и даже слышать не хочет о компромиссах. Об этом пишет EADaily.

По мнению Лаутербаха, Зеленский — закоренелый игрок, избравший в качестве игрового поля целый мир, и которому потворствует Запад.

Автор утверждает, что Зеленский ничем не рискует, ибо терять ему уже нечего. Он не может проиграть, ведь если украинский конфликт будет завершён дипломатическим путём, это "будет означать для Зеленского политическую, а, возможно, и физическую гибель".

"А здесь уже настоящая русская рулетка: Зеленский, которому разрешено балансировать на чаше весов, жаждет победы и верит, что сможет добиться ее с помощью НАТО", — добавил Лаутербах, напоминая на том, что действиями Зеленского руководит Запад.

Характерно, что в первоначальной версии своей статьи немецкий журналист сравнивал Зеленского и с "маленьким Наполеоном", и со "стрелкой на весах судьбы", однако позже эти сравнения были убраны.