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Васильев: США могут устроить серьёзные провокации на Украине до 8 ноября

Мир

До промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся 8 ноября, никаких поползновений со стороны администрации президента Джо Байдена в сторону мирных переговоров не будет. Об этом заявил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев, комментируя Pravda.Ru предложение французского лидера Эммануэля Макрона сесть за стол переговоров.

Васильев: США могут устроить серьёзные провокации на Украине до 8 ноября

Более того, по мнению эксперта, Запад может пойти на серьёзные провокации на Украине, чтобы усугубить конфликт.

"Может быть, НАТО введёт свои войска. Может быть, будут предприняты какие-то террористические акты или нанесены какие-то удары по российской территории", — прогнозирует аналитик.

Васильев подчёркивает, что сейчас отношения США и России заморожены. Между странами нет никакого контакта, поэтому, несмотря на давление на администрацию Байдена по поводу переговоров, Вашингтон не будет делать шагов в этом направлении, полагает эксперт.

"В ближайшие две недели, которые остались до выборов, ситуация дальше будет нагнетаться. Может быть, будут объявлены дополнительные военные поставки", — считает Васильев.

Одна из основных причин заинтересованности президента США в украинском конфликте носит личный характер, отмечает собеседник Pravda.Ru. Представители Республиканской партии уже заявили о том, что они намерены заниматься расследованием всего бизнеса Байдена на Украине, поэтому на сегодняшний день любые попытки мирных переговоров поставят под удар семью главы Белого дома.

"Деэскалация будет означать лишь одно: рост интереса к делишкам Байдена. Именно поэтому до тех пор, пока работает Конгресс 117-го созыва, в позиции администрации я пока никаких изменений в лучшем виде не вижу", — резюмировал Васильев.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал США сесть за стол переговоров для урегулирования ситуации на Украине.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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