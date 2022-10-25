Васильев: США могут устроить серьёзные провокации на Украине до 8 ноября

До промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся 8 ноября, никаких поползновений со стороны администрации президента Джо Байдена в сторону мирных переговоров не будет. Об этом заявил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев, комментируя Pravda.Ru предложение французского лидера Эммануэля Макрона сесть за стол переговоров.

Более того, по мнению эксперта, Запад может пойти на серьёзные провокации на Украине, чтобы усугубить конфликт.

"Может быть, НАТО введёт свои войска. Может быть, будут предприняты какие-то террористические акты или нанесены какие-то удары по российской территории", — прогнозирует аналитик.

Васильев подчёркивает, что сейчас отношения США и России заморожены. Между странами нет никакого контакта, поэтому, несмотря на давление на администрацию Байдена по поводу переговоров, Вашингтон не будет делать шагов в этом направлении, полагает эксперт.

"В ближайшие две недели, которые остались до выборов, ситуация дальше будет нагнетаться. Может быть, будут объявлены дополнительные военные поставки", — считает Васильев.

Одна из основных причин заинтересованности президента США в украинском конфликте носит личный характер, отмечает собеседник Pravda.Ru. Представители Республиканской партии уже заявили о том, что они намерены заниматься расследованием всего бизнеса Байдена на Украине, поэтому на сегодняшний день любые попытки мирных переговоров поставят под удар семью главы Белого дома.

"Деэскалация будет означать лишь одно: рост интереса к делишкам Байдена. Именно поэтому до тех пор, пока работает Конгресс 117-го созыва, в позиции администрации я пока никаких изменений в лучшем виде не вижу", — резюмировал Васильев.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал США сесть за стол переговоров для урегулирования ситуации на Украине.