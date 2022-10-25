Политолог Гаспарян: Турция продолжит затягивать вопрос о расширении НАТО

Решение о приёме в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции — это дело далёкого будущего, заявил политолог Армен Гаспарян.

По словам эксперта, Турция продолжает настаивать на своей позиции, и остальным членам военного блока придётся с ней считаться, так как страна имеет вторую по численности армию в альянсе.

Гаспарян отметил, что требования Анкары финны и шведы так и не выполнили.

"Прошли месяцы, что сделано? Ничего! Турки в очередной раз говорят — ребята, как-то странновато это все выглядит", — пояснил политолог в интервью изданию "Украина.ру".