Германия предложила Франции и Польше объединиться против России

Депутат бундестага Вольфганг Шойбле заявил, что Германии необходимо объединиться с Францией и Польшей против "российской угрозы". По мнению политика, страны Европы должны быть едины в вопросе борьбы с Россией.

По мнению парламентария, именно эти страны под единым альянсом должны взять на себя руководящую роль в вопрос "обороны Европы".

"Россия воюет против свободного демократического порядка Европы, от которого, по её мнению, для неё исходит угроза, — заявил Шойбле Frankfurter Allgemeine Zeitung. — А если они (страны. — Прим. ред.) будут действовать ещё смелее, то смогут оперативно объединять свои национальные вооруженные силы в одну армию, об использовании которой они будут принимать совместные решения".

Он подчеркнул, что якобы европейские страны не могут "действовать по-другому" и должны объединить усилия. Впрочем, депутат не уточнил, как именно он видит армию трёх государств, если будет развиваться подобный сценарий.