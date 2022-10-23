Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что Евросоюз должен ускорить выплату финансовой помощи, так как Киев исчерпал все экономические возможности.
Украинский политик подчеркнул, что граждане могут остаться без пенсий и зарплат.
"Это нужно для того, чтобы наша финансовая система выжила. Мы уже исчерпали все возможности экономии", — пояснил Шмыгаль Frankfurter Allgemeine Sunday.
По словам украинского политика, задержка в финансировании Киева обернётся "ужасными последствиями" и очень "негативным сценарием".
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