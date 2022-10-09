Администрация американского президента Джо Байдена вынудила российского лидера Владимира Путина начать специальную военную операцию на Украине. Такое мнение выразил экс-глава США Дональд Трамп.
По его словам, Вашингтон регулярно "издевался" на Москвой.
"Конфликт на Украине никогда бы не произошёл, если бы я оставался на посту президента", — приводит комментарий Трампа издание Newsweek.
Он также добавил, что, возглавляя США, всегда стремился к развитию хороших отношений и с российским, и с украинским руководством.
Политик убеждён: риторика чиновников из администрации Байдена спровоцировала РФ на демилитаризацию Украины.
Ранее Трамп призвал срочно начать переговоры по урегулированию украинского конфликта во избежание Третьей мировой войны. Как пояснил экс-президент США, боевые действия на Украине — это потенциальная угроза для сотен тысяч людей.
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