Трамп: администрация Байдена спровоцировала начало спецоперации РФ на Украине

Администрация американского президента Джо Байдена вынудила российского лидера Владимира Путина начать специальную военную операцию на Украине. Такое мнение выразил экс-глава США Дональд Трамп.

По его словам, Вашингтон регулярно "издевался" на Москвой.

"Конфликт на Украине никогда бы не произошёл, если бы я оставался на посту президента", — приводит комментарий Трампа издание Newsweek.

Он также добавил, что, возглавляя США, всегда стремился к развитию хороших отношений и с российским, и с украинским руководством.

Политик убеждён: риторика чиновников из администрации Байдена спровоцировала РФ на демилитаризацию Украины.

Ранее Трамп призвал срочно начать переговоры по урегулированию украинского конфликта во избежание Третьей мировой войны. Как пояснил экс-президент США, боевые действия на Украине — это потенциальная угроза для сотен тысяч людей.