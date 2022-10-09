Трамп призвал начать переговоры по Украине немедленно

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что нужно срочно организовать переговоры России и Украины, чтобы не допустить начала Третьей мировой войны.

Выступая перед своими сторонниками в штате Невада, Трамп оценил конфликт на Украине и военные действия между двумя странами как потенциальную опасность для жизней сотен тысяч людей.

По мнению бывшего американского лидера, сейчас необходимо незамедлительно начать переговоры о мирном завершении конфликта.

В противном случае всё закончится Третьей мировой войной, заключил Трамп.

Ранее миллиардер Илон Маск также предложил свой мирный план урегулирования украинского кризиса, за что был подвергнут жёсткой критике со стороны Киева.