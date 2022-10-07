Американский предприниматель Илон Маск назвал себя большим фанатом Украины после того, как его раскритиковали за предложенный им план по урегулированию украинского кризиса.
Украинское издание Kyiv Post обвинило миллиардера в том, что он из гордости и тщеславия "строит из себя эксперта по Украине".
"Я большой фанат Украины, но не третьей мировой войны", — сообщил основатель Tesla и SpaceX в Twitter.
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Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в Запорожскую область максимальное количество оружия и солдат за весь период спецоперации, заявили в ВГА региона.