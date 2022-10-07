Илон Маск признался, что является большим фанатом Украины

Американский предприниматель Илон Маск назвал себя большим фанатом Украины после того, как его раскритиковали за предложенный им план по урегулированию украинского кризиса.

Украинское издание Kyiv Post обвинило миллиардера в том, что он из гордости и тщеславия "строит из себя эксперта по Украине".

"Я большой фанат Украины, но не третьей мировой войны", — сообщил основатель Tesla и SpaceX в Twitter.