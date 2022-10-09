NYT: Путина и бен Салмана насмешила экологическая показуха США и Европы

Своей экологической показухой страны США и Европы вызывают смех у российского лидера Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана, пишет американское издание The New York Times.

Обозреватель газеты отмечает в статье, что Европа притворялась, будто сможет избавиться от масштабных выбросов и напрямую перепрыгнуть к возобновляемой энергетике, и всё при этом будет "в шоколаде".

Немцы так гордились собой, не осознавая, что единственная причина, по которой их голубая мечта казалась осуществимой, в том, что Путин продавал им дешёвый газ, позволяющий компенсировать разницу, добавил автор статьи.

В теории США, в отличие от Европы, способны обеспечить свои нефтегазовые потребности, однако экспортных ресурсов для компенсации сокращения добычи нефти со стороны России и ОПЕК+ даже у них недостаточно, замечает издание.

Журналист NYT призвал страны Запада перестать строить "воздушные замки". Он считает, что пока не будут обеспечены стабильные и надёжные поставки энергии с минимальными выбросами при минимальных затратах, все слова можно смело назвать показухой.

"Мы балуем себя ложной добродетелью, в то время как Путин и Мухаммед ибн Салман по дороге в банк смеются над нами", — заключил обозреватель.