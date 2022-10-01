Германия отказала Украине в увеличении военной помощи и поставке танков

Депутаты бундестага рассмотрели и отклонили инициативу оппозиционного блока ХДС/ХСС Германии, которая предусматривала увеличение военной помощи для Украины. Кроме прочего, отказано было и в поставках танков и бронированных машин для Киева, передаёт EADaily.

Согласно информации, предложение фракции поддержали 179 депутатов, против — 476.

"Необходимо оперативно принять решение относительно предложений оборонной промышленности об организации поставок боевых машин пехоты и боевых танков", — уточнили инициаторы в резолюции.

Отмечается, что блок предлагал увеличить "количество и качество" поставляемого Киеву оружия со складов ВС Германии.