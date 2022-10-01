Депутаты бундестага рассмотрели и отклонили инициативу оппозиционного блока ХДС/ХСС Германии, которая предусматривала увеличение военной помощи для Украины. Кроме прочего, отказано было и в поставках танков и бронированных машин для Киева, передаёт EADaily.
Согласно информации, предложение фракции поддержали 179 депутатов, против — 476.
"Необходимо оперативно принять решение относительно предложений оборонной промышленности об организации поставок боевых машин пехоты и боевых танков", — уточнили инициаторы в резолюции.
Отмечается, что блок предлагал увеличить "количество и качество" поставляемого Киеву оружия со складов ВС Германии.
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