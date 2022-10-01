В Германии критически отнеслись к заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО. По словам министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, Североатлантический альянс не должен быть втянут в прямой конфликт.
Как подчеркнула политик, для этого Германия "сделает всё", чтобы избежать "возможной войны".
"Мы делаем всё, чтобы другие страны и НАТО не были втянуты", — цитирует главу немецкого МИД Zeit Online.
Ранее Pravda. Ru писала о том, что для Вашингтона спешная заявка Киева на вступление в НАТО слала сюрпризом. По мнению аналитиков, Белый дом не был в курсе, что украинские власти намерены "показательно" подписать документы.
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