Депутат НС ДНР Русанов: народ Донбасса устал, но сломить его у Киева не вышло

Несмотря на все усилия киевского режима, Украине не удалось справиться с жителями Донбасса. Люди устали от войны, но всё же продолжают шутить и улыбаться, рассказал депутат Народного совета ДНР, писатель-фантаст Владислав Русанов.

Он напомнил, что многие дончане сейчас защищают собственную землю с оружием в руках, а потому жителям республики приходится выполнять не только свою работу, но и трудиться за коллег.

"У многих уже не осталось физических сил, но есть сила духа и сила воли, на которых граждане ДНР и держатся", — заверил парламентарий.

После подведения итогов референдума о присоединении ДНР к России ситуация полностью изменится, считает Русанов. К тому же все восемь лет жители республики ощущали поддержку РФ, уточнил он в интервью argumenti.ru.

"Это очень важно — ощущать плечо друга. Понимать, что ты важен и нужен не только для тех, кто находится от тебя на расстоянии вытянутой руки, но и на всём огромном пространстве от Калининграда до Владивостока", — резюмировал депутат.