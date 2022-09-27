Несмотря на все усилия киевского режима, Украине не удалось справиться с жителями Донбасса. Люди устали от войны, но всё же продолжают шутить и улыбаться, рассказал депутат Народного совета ДНР, писатель-фантаст Владислав Русанов.
Он напомнил, что многие дончане сейчас защищают собственную землю с оружием в руках, а потому жителям республики приходится выполнять не только свою работу, но и трудиться за коллег.
"У многих уже не осталось физических сил, но есть сила духа и сила воли, на которых граждане ДНР и держатся", — заверил парламентарий.
После подведения итогов референдума о присоединении ДНР к России ситуация полностью изменится, считает Русанов. К тому же все восемь лет жители республики ощущали поддержку РФ, уточнил он в интервью argumenti.ru.
"Это очень важно — ощущать плечо друга. Понимать, что ты важен и нужен не только для тех, кто находится от тебя на расстоянии вытянутой руки, но и на всём огромном пространстве от Калининграда до Владивостока", — резюмировал депутат.
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