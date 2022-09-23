В своём обращении к гражданам ДНР глава республики Денис Пушилин назвал референдум о вхождении в состав Российской Федерации "исторической вехой".
"Проведение референдума — историческая веха. Не только потому, что мы уверены в его положительном результате, а потому, что это кульминация нашего общего непростого пути", — заверил он жителей.
С сегодняшнего дня высказать своё мнение по поводу присоединении к России смогут граждане ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Зеленский сообщил Анджею Дуде о желании трёх областей Западной Украины присоединиться к Польше.