Пушилин: референдум — историческая веха и кульминация непростого пути

В своём обращении к гражданам ДНР глава республики Денис Пушилин назвал референдум о вхождении в состав Российской Федерации "исторической вехой".

"Проведение референдума — историческая веха. Не только потому, что мы уверены в его положительном результате, а потому, что это кульминация нашего общего непростого пути", — заверил он жителей.

С сегодняшнего дня высказать своё мнение по поводу присоединении к России смогут граждане ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей.