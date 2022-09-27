Япония возмущена задержанием своего консула и требует извинений

Посол России в Токио Михаил Галузин был вызван в Министерство иностранных дел Японии, где ему вручили ноту протеста в связи с задержанием японского консула во Владивостоке Мотоки Тацунори.

Об этом сообщают местные СМИ.

Глава МИД Японии Есимаса Хаяси назвал задержание консула неприемлемым, заявив, что оно "нарушает Венскую конвенцию". Канцлер также выразил недовольство обстоятельствами самого задержания, хотя и уточнил, что консульский работник уже освобожден и готовится отбыть на родину.

Токио потребовал от российской стороны официальных извинений, а также мер по недопущению повторения подобного в будущем.

По данным Федеральной службы безопасности России, японский дипломат был задержан по подозрению в попытке шпионажа. Его объявили персоной нон грата и потребовали покинуть территорию России в течение 48 часов.

Кстати, сам японский консул на допросе вину свою признал.