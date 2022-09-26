Японский дипломат Мотоки Тацунори задержан во Владивостоке сотрудниками ФСБ при попытке получить информацию ограниченного распространения.
Мотоки Тацунори объявили персоной нон грата, а ранее японской стороне заявили протест.
По сведениям Центра общественных связей ФСБ, сотрудники ведомства разоблачили шпионскую деятельность представителя Японии.
"Японский дипломат задержан с поличным при получении сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае", — гласит сообщение ФСБ.
Ранее сообщалось, что ВСУ вербуют детей для шпионажа на освобождённых территориях.
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