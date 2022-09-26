Во Владивостоке ФСБ задержала консула Японии за шпионаж

Японский дипломат Мотоки Тацунори задержан во Владивостоке сотрудниками ФСБ при попытке получить информацию ограниченного распространения.

Мотоки Тацунори объявили персоной нон грата, а ранее японской стороне заявили протест.

По сведениям Центра общественных связей ФСБ, сотрудники ведомства разоблачили шпионскую деятельность представителя Японии.

"Японский дипломат задержан с поличным при получении сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае", — гласит сообщение ФСБ.

Ранее сообщалось, что ВСУ вербуют детей для шпионажа на освобождённых территориях.