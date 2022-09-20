Евросоюз угрожает РФ вводом новых санкций в случае проведения референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Соответствующее заявление сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает EEAS.
"Россия, ее политическое руководство, все, кто будет причастен к этим "референдумам", другим нарушениям международного права на Украине, будут привлечены к ответственности. Также будут рассмотрены дополнительные ограничительные меры против России", — заявляет Боррель.
Напоминаем, в понедельник Общественные палаты ДНР и ЛНР обратились к главам регионов Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о вхождении в состав России. Во вторник Общественный совет Херсонской области создал аналогичную инициативу. Позже такое же предложение поступило главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому.
Представители регионов видят в этом создание условий для безопасности их территории и восстановление исторической справедливости.
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