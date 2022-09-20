Руководитель херсонской военно-гражданской администрации (ВГА) Владимир Сальдо заявил, что референдум о вхождении Херсонской области в состав России состоится с 23 по 27 сентября.
В этот же период соответствующие референдумы пройдут в Донецкой и Луганской Народных Республиках.
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