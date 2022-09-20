Референдум о присоединении Херсонской области к РФ пройдет с 23 по 27 сентября

Руководитель херсонской военно-гражданской администрации (ВГА) Владимир Сальдо заявил, что референдум о вхождении Херсонской области в состав России состоится с 23 по 27 сентября.

В этот же период соответствующие референдумы пройдут в Донецкой и Луганской Народных Республиках.