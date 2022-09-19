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Пелоси пообещала Армении поддержку США "против агрессии Азербайджана"

Мир

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси обвинила Азербайджан во вспышке конфликта с Арменией и предложила Еревану помощь в обеспечении безопасности.

Пелоси пообещала Армении поддержку США "против агрессии Азербайджана"

Напомним, в столицу Армении американский политик, которая в августе едва не спровоцировала войну Китая с Тайванем и стала причиной серьезного всплеска напряженности в отношениях между США и Китаем, прибыла в воскресенье, 18 сентября.

Пелоси заявила, что ее поездка имеет первостепенное значение в связи с "незаконными и смертоносными нападениями Азербайджана на территорию Армении”:

"Мы решительно осуждаем эти нападения. Это было инициировано азербайджанцами, и это должно быть признано”, — заявила она.

Во вторник между Арменией и Азербайджаном вспыхнули пограничные столкновения, обе стороны обвиняют друг друга в инициировании насилия. Ереван заявил, что потерял 135 военнослужащих в ходе боевых действий, а Баку сообщил о гибели 79 солдат.

"Территориальная безопасность и суверенитет Армении, демократия Армении представляют ценность для нас в Америке. В наших отношениях с другими странами мы должны использовать наше влияние, наши рычаги, показывая, что армянская демократия и суверенитет являются приоритетом”, — сказала Пелоси, уточнив, что резолюция, осуждающая агрессивные действия Азербайджана в отношении Армении, будет рассмотрена в Конгрессе "в ближайшее время".

Явно по случаю визита заокеанской гостьи, в Ереване вчера десятки людей устроили митинг с требованием, чтобы Армения вышла из ОДКБ. Демонстранты скандировали лозунги, неся национальные флаги Армении и США.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее обратился к ОДКБ за помощью в условиях нынешнего кризиса, а вскоре после этого Баку предложил Еревану перемирие.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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