Шоу должно повторяться: Нэнси Пелоси опять летит в горячую точку

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и её коллега-демократ из Калифорнии Джеки Шпейер посетят Армению в эти выходные в знак поддержки премьер-министра Никола Пашиняна.

Первым новость о планах Пелоси сообщило издание Politico, акцентировав внимание на том, что 82-летняя американская политик "снова летит в горячую точку".

Напомню, что на этой неделе произошли новые пограничные столкновения между Азербайджаном и Арменией, в результате которых погибло более 170 человек.

В готовый полыхнуть войной регион Пелоси отправится прямиком из Берлина, где она принимает участие в саммите спикеров стран G7 в поддержку "героической борьбы Украины” против России. Сопровождать пожилую даму в этот раз будет только Шпейер — этнический армянин.

К слову, ранее армянская диаспора в США (она там большая и, говорят, очень влиятельная) призвала Вашингтон поддержать Ереван.

"Армения не получила такого внимания, которое получила Украина, и это (визит Пелоси) поддержит страну, международные права которой нарушаются", — сказал Энтони Барсамян, сопредседатель Армянской ассамблеи Америки, в интервью Politico.

Какими проблемами может обернуться вояж спикера американской Палаты представителей, мир наблюдал в режиме реального времени совсем недавно — в начале августа, когда Пелоси "слетала" в Тайбэй, вопреки предупреждениям Пекина. Тогда это вызвало напряжённость в отношениях между США и Китаем из-за статуса Тайваня.

Чего Пелоси снова не сидится дома?

Как следует понимать этот визит? И каковы могут быть последствия?

Об этом в интервью корреспонденту Pravda.Ru Марине Курако рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

По его словам, объяснение намерений Нэнси Пелоси может быть только одно:

— Соединённые Штаты, учитывая общую нестабильность в странах на постсоветском пространстве, окружающих Россию, сегодня пытаются поджечь весь периметр наших взаимоотношений. В особенности это, конечно, касается Закавказья, поскольку это стратегический район. И американцы могут считать, что нарушить стабильность, которая там есть, принципиально важно.

Не забывайте, что Закавказье граничит у нас с северными кавказскими республиками, которые американцы, помня опыт Чеченской войны, считают возможным рано или поздно раскачать.

Посмотрите, что происходит в Средней Азии. Это же очевидный пример применения стратегии окружения. Я бы даже сказал не окружения, а разжигания конфликтов по всему периметру наших границ с этими странами будь то Закавказье, будь то Средняя Азия.

И уже не говоря о том, что Швеция и Финляндия почти вступили в НАТО.

Вот эта стратегия окружения Советского Союза, контуры которой американцы создавали в конце 1940-х — начале 1950-х годов, сегодня начинает уже в полной мере реализовываться.

Плюс, сейчас для них (США) очень важно создать зону нестабильности для того, чтобы отвлечь ресурсы, в том числе и военные, Российской Федерации от других регионов, будь то Украина или северо-восток страны.

И в данном случае, визит Нэнси Пелоси — часть игры. Задача простая: оттащить этот регион, в частности, Армению от России. Куда и как её переориентировать — решат потом:

может быть, Вашингтон, учитывая двойственную роль Пашиняна, будет ориентировать Армению на Европу и на Запад, отворачивая от России;

может быть, начнут усиливать военную напряжённость между Арменией и Азербайджаном;

может быть, какие-то другие шаги предпримут, чтобы выдавливать Россию и из Армении, и из Южного Кавказа.

— Это означает объявление США намерений поджечь армяно-азербайджанский конфликт?

— Да, можно считать и так. Создать ещё одну очень напряжённую точку в этом регионе, горячую — на постоянной основе — точку, не дать создаться ситуации мира. Именно поджечь, создать ещё один конфликт, затяжной военный конфликт в этом регионе.

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