Спичку в тлеющий конфликт Баку и Еревана могла бросить "третья сторона"

Азербайджан и Армения в очередной раз скрестили клинки: на границе, начиная с ночи 13 сентября, идёт перестрелка. И традиционно звучат взаимные обвинения: Ереван говорит, что спокойно не живётся Баку, а тот, в свою очередь, обвиняет соседа в минировании путей снабжения и стрельбе по своей территории.

По сообщениям местных СМИ, стреляют "по всей линии армяно-азербайджанской границы”.

Версия Еревана

Министерство обороны Армении заявило, что военная и гражданская инфраструктура в Сотке, Варденисе, Горисе, Капане, Артанише и Ишханасаре подверглись обстрелу, и что поступали сообщения о жертвах. Заявления Азербайджана о том, что обстрел был начат Арменией, были "полностью ложными", добавили в Ереване.

Версия Баку

Министерство обороны Азербайджана обвинило армянских "диверсантов" в минировании дорог и инфраструктуры на азербайджанской стороне границы в минувшие выходные, что привело к неустановленному числу военных жертв. Баку также назвал "ложными" сообщения о "полномасштабном вторжении” Азербайджана на территорию Армении.

Помощь придёт извне

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пошёл проверенным путём — позвонил с просьбой о помощи российскому президенту и отправил депеши в Совбез ООН и ОДКБ. А после этого ещё поговорил с главой американского Госдепа.

Напомню, что предыдущая — 44-дневная — война между Баку и Ереваном в 2020 закончилась прекращением огня при посредничестве России, в результате чего в спорный регион — Нагорный Карабах — были введены российские миротворцы.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов позвонил своему турецкому коллеге и получил от него заверения в том, что Анкара "не оставит Баку в одиночестве". Глава турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу возложил ответственность за происходящее на Армению, которая, по его словам, "совершила провокацию, вынудив Азербайджан ответить".

Почему Баку и Ереван в очередной раз "схлестнулись" именно сейчас?

Этот вопрос корреспондент Pravda.Ru Марина Курако задала Борису Долгову, ведущему научному сотруднику Центра арабских и исламских исследований.

По его словам, предыдущий конфликт — в 2020-ом году — при посредничестве России "был прекращён временно":

— Видимо, сейчас азербайджанские руководители и поддерживающая их турецкая сторона решили, что необходимо интенсифицировать успех и развить его. Благо, что в любой напряжённой ситуации спровоцировать обострение конфликта несложно. Достаточно случайного выстрела. Поэтому всегда трудно установить зачинщика.

Но, безусловно, здесь надо подчеркнуть, что армяно-азербайджанский конфликт был прекращен временно. И окончательное его разрешение зависит от усилий обеих сторон для того, чтобы заключить полноценное мирное соглашение. Его нет пока. И поэтому обострения, такие, как происходит сейчас, возможны в любой момент.

— Есть ли какая-то связь с тем, что 11 сентября Госдеп объявил о намерении США выделить два миллиона долларов "на операции по разминированию районов, пострадавших в ходе армяно-азербайджанского вооружённого конфликта на Южном Кавказе осенью 2020 года"?

— Да, действительно американцы хотят вмешаться в этот конфликт, и могут рассчитывать на успех, потому что Россия сейчас занята украинским конфликтом. А стремление американцев усилить своё влияние на Южном Кавказе может быть использовано заинтересованной стороной.

Я напомню, что азербайджанские силы поддерживаются Турцией. У американцев в регионе свой интерес. Поэтому нельзя исключать того, что спичку в этот раз бросила некая третья сторона.

А может, дело не только в Нагорном Карабахе?

Нелишним, наверное, будет вспомнить, что Азербайджан через Турцию и Грузию поставляет газ в Европу. Газопровод проложен по довольно сложному "маршруту" — по гористой местности. Поэтому Баку и Анкара планируют построить новый — из Турции в Азербайджан, далее — через Каспий в Среднюю Азию. "Вложиться" в него готова Великобритания. Потенциальные покупатели — Казахстан, Туркменистан и Узбекистан…

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