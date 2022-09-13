Азербайджан и Армения в очередной раз скрестили клинки: на границе, начиная с ночи 13 сентября, идёт перестрелка. И традиционно звучат взаимные обвинения: Ереван говорит, что спокойно не живётся Баку, а тот, в свою очередь, обвиняет соседа в минировании путей снабжения и стрельбе по своей территории.
По сообщениям местных СМИ, стреляют "по всей линии армяно-азербайджанской границы”.
Министерство обороны Армении заявило, что военная и гражданская инфраструктура в Сотке, Варденисе, Горисе, Капане, Артанише и Ишханасаре подверглись обстрелу, и что поступали сообщения о жертвах. Заявления Азербайджана о том, что обстрел был начат Арменией, были "полностью ложными", добавили в Ереване.
Министерство обороны Азербайджана обвинило армянских "диверсантов" в минировании дорог и инфраструктуры на азербайджанской стороне границы в минувшие выходные, что привело к неустановленному числу военных жертв. Баку также назвал "ложными" сообщения о "полномасштабном вторжении” Азербайджана на территорию Армении.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян пошёл проверенным путём — позвонил с просьбой о помощи российскому президенту и отправил депеши в Совбез ООН и ОДКБ. А после этого ещё поговорил с главой американского Госдепа.
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов позвонил своему турецкому коллеге и получил от него заверения в том, что Анкара "не оставит Баку в одиночестве". Глава турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу возложил ответственность за происходящее на Армению, которая, по его словам, "совершила провокацию, вынудив Азербайджан ответить".
Этот вопрос корреспондент Pravda.Ru Марина Курако задала Борису Долгову, ведущему научному сотруднику Центра арабских и исламских исследований.
По его словам, предыдущий конфликт — в 2020-ом году — при посредничестве России "был прекращён временно":
— Видимо, сейчас азербайджанские руководители и поддерживающая их турецкая сторона решили, что необходимо интенсифицировать успех и развить его. Благо, что в любой напряжённой ситуации спровоцировать обострение конфликта несложно. Достаточно случайного выстрела. Поэтому всегда трудно установить зачинщика.
Но, безусловно, здесь надо подчеркнуть, что армяно-азербайджанский конфликт был прекращен временно. И окончательное его разрешение зависит от усилий обеих сторон для того, чтобы заключить полноценное мирное соглашение. Его нет пока. И поэтому обострения, такие, как происходит сейчас, возможны в любой момент.
— Есть ли какая-то связь с тем, что 11 сентября Госдеп объявил о намерении США выделить два миллиона долларов "на операции по разминированию районов, пострадавших в ходе армяно-азербайджанского вооружённого конфликта на Южном Кавказе осенью 2020 года"?
— Да, действительно американцы хотят вмешаться в этот конфликт, и могут рассчитывать на успех, потому что Россия сейчас занята украинским конфликтом. А стремление американцев усилить своё влияние на Южном Кавказе может быть использовано заинтересованной стороной.
Я напомню, что азербайджанские силы поддерживаются Турцией. У американцев в регионе свой интерес. Поэтому нельзя исключать того, что спичку в этот раз бросила некая третья сторона.
Нелишним, наверное, будет вспомнить, что Азербайджан через Турцию и Грузию поставляет газ в Европу. Газопровод проложен по довольно сложному "маршруту" — по гористой местности. Поэтому Баку и Анкара планируют построить новый — из Турции в Азербайджан, далее — через Каспий в Среднюю Азию. "Вложиться" в него готова Великобритания. Потенциальные покупатели — Казахстан, Туркменистан и Узбекистан…
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