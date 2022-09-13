Армения обратилась к России, ОДКБ и Совбезу ООН из-за действий Азербайджана

Армения уже выступила с обращением к РФ, ОДКБ и Совбезу ООН по поводу боевых столкновений на границе с Азербайджаном.

"Правительство уже обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН в связи с посягательством Азербайджана на суверенную территорию страны", — заявил представитель пресс-службы правительства РА агентству ТАСС.

Ранее Ереван сообщил, что азербайджанские военнослужащие ночью 13 сентября атаковали армянскую территорию с помощью артиллерии и БПЛА.