Армения уже выступила с обращением к РФ, ОДКБ и Совбезу ООН по поводу боевых столкновений на границе с Азербайджаном.
"Правительство уже обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН в связи с посягательством Азербайджана на суверенную территорию страны", — заявил представитель пресс-службы правительства РА агентству ТАСС.
Ранее Ереван сообщил, что азербайджанские военнослужащие ночью 13 сентября атаковали армянскую территорию с помощью артиллерии и БПЛА.
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На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.