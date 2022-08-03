Конфликт вокруг Тайваня выгоден и Китаю, и США.Каждому по своим причинам

Китайское государственное Центральное телевидение (CCTV) сообщило в полночь во вторник (по местному времени), что армия КНР проводит учения вокруг Тайваня. А в соцсетях появилось видео массированных обстрелов из реактивных установок залпового огня, проведенных якобы в рамках учений китайской армии в провинции Фуцзянь, ближайшей к острову.

Как объявил официальный Пекин, серия военных маневров, включая учения с использованием боевого оружия и ракет — ответ на прибытие в Тайбэй спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Тайбэй со своей стороны немедленно обвинил власти КНР в намерении вторгнуться на территорию островного государства (которое, к слову, является отколовшимся регионом, чью независимость Китай не признает, считая своей частью).

США ждут, "куда кривая вывезет"

Власти США, заварившие всю эту кашу, пока предпочитают наблюдать, не делая резких заявлений и не предпринимая никаких действий.

По словам Джона Кирби, Вашингтон "ожидает, что Китай примет меры в ответ на визит Нэнси Пелоси на Тайвань".

Во время утреннего брифинга представитель Белого дома сказал, что Вашингтон "готов отреагировать на возможные действия Пекина", однако сам к конфликту с Пекином "не стремится":

"Мы не намерены бряцать оружием", — проинформировал журналистов Кирби, уточнив, что в Белом доме не видят оснований для того, чтобы в Китае визит Пелоси на остров "воспринимался, как кризисная ситуация". И особенно американские власти не хотят, чтобы "под этим предлогом" КНР "наращивала военную активность в Тайваньском проливе или вокруг него".

И в очередной раз заявил, что Вашингтон, дескать, привержен концепции одного Китая.

Что это — попытка делать хорошую мину при плохой игре? Или Штаты сами не понимают, что дальше с заваренной ими кашей делать?

Выгоды США и Китая — версия российского политолога

По словам главного научного сотрудника Института США и Канады Владимира Васильева, ко всему, что сегодня происходит в американо-китайских отношениях, следует относиться осторожно.

"Как показал этот визит Пелоси, вполне возможно, что стороны (Вашингтон и Пекин) где-то как-то договорились не пересекать некоторые красные линии, смысл которых не доводить дело до того, чтобы этот конфликт принял характер неуправляемого, переходящего в военное столкновение", — пояснил политолог в интервью Pravda. Ru, отметив, что на сегодняшний день, как это не парадоксально звучит, он (конфликт) выгоден обеим сторонам.

В чем профит для конфликтующих сторон

По мнению российского политолога, и Штаты, и Китай получат — каждый свою — выгоды от авиашоу над Тайванем:

США

Штаты таким образом переключают внимание на Китай, потому что украинская карта явно уже не работает. И противоречивая позиция, которую Вашингтон занимает в Незалежной — то ли они участвуют там, то ли не участвуют — раздражает американский народ. Избирателей.

В случае же с Китаем все просто — вовлечение в конфликт никому доказывать не надо. Это как раз то, что нужно в преддверие выборов — им важно нагнетать обстановку военной истерии для того, чтобы сегодня повлиять на американское общественное мнение, создать, может быть, ощущение, что действительно вот-вот произойдет военное столкновение. Это помогает держать постоянно американское общественное мнение в некоем мобилизационном состоянии.

Смысл простой: когда администрация ведет стратегию сдерживания Китая, надо ее поддержать внутри страны, потому что сегодня она активно защищает американские интересы в Индо-Тихоокеанском регионе, и избиратели должны это оценить и оказать поддержку.

Китай

В преддверие очередного съезда XX КПК, который будет в октябре, китайскому руководству тоже важно находиться в мобилизационном состоянии.

Может быть, благодаря военной напряженности, постоянного балансирования на грани военного конфликта обеспечивается переизбрание Си Цзиньпина на третий срок.

Да, маневры напряженности, которые будут и в августе, и в сентябре, обеспечат необходимый фон для того, чтобы обеспечить определенный исход партийного съезда. Такой, который нужен руководству страны.

"Непредсказуемых последствий" не допустят

По мнению Владимира Васильева, понимание того, что надо всеми силами постараться "не заиграться" есть как у администрации Байдена, так и у кабинета Си Цзиньпина.

США показали, что готовы на многое ради достижения своих целей, а Китай, со своей стороны, продемонстрировал свою мощь. И тем, и другим этого достаточно, чтобы обеспечить необходимый политический фон.

Китаю и Тайваню взаимовыгоден существующий статус-кво

- Мы не должны пока строить иллюзий насчет того, что Китай сейчас будет решать проблему силовым путем. Чем это вызвано, сказать достаточно сложно. Может быть, нынешнее состояние китайско-тайваньских отношений устраивает пекинские власти и обострения или открытого конфликта им не нужно. Тайваню тем более, ведь любые военные действия ударят по его экономике.

Китай заинтересован в стабильных экономических отношениях. Тайвань — тоже. Кстати, Тайвань имеет положительное сальдо в торговле с Китаем и его готовность качать свои права по поводу суверенитета имеют границы. Потому что для Тайбэя экономическая составляющая, наверное, более важна, чем какие-то международные признания как таковые. Политические игры их волнуют гораздо меньше.

Как говорил в свое время красноармеец Сухов, "Восток — дело тонкое". Я думаю, что визит Пелоси это очень четко и ясно продемонстрировал, — резюмирует политолог.

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