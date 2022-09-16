Кавказский уик-энд Нэнси Пелоси: зачем спикер парламента США едет в Армению

После успешного летнего провокационного турне на Тайвань Нэнси Пелоси летит в другую во всех смыслах горячую точку — солнечную Армению. Но если в случае с Китаем замысел США был понятен, то кого должен разозлить нынешний визит престарелого американского политика в Армению?

Вряд ли приезд столь высокого гостя может произвести хоть на кого-то впечатление на Кавказе,. кроме самой Армении. Да и заявленная цель визита — демонстрация поддержки народу Армении перед лицом так называемой "агрессии" Азербайджана, выглядит, как довольно дежурная миссия. Или нет?

Может, у США на самом деле не получается реализовать свои замыслы, и приездом Пелоси Вашингтон хочет придать своей роли дополнительный политический вес?

Такое вполне возможно, если предположить следующий ход событий.

Как уже ранее писалось, Запад в лице различных игроков и, в последнее время, всё больше — США, пытался всячески перетянуть на себя процесс мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном.

Несмотря на то, что все участники переговорного процесса, в том числе Россия и Азербайджан, принципиально не возражали против разных площадок для обсуждения, Москва и Баку понимали, что такое размытие может в конечном итоге привести к отказу Армении от маршрутной карты, определённой в соглашении от 9 ноября 2020 года.

И, судя по всему, информация о том, что Ереван может пойти на такие шаги, стала известна в Баку после визита сопредседателя Минской группы от США Филиппа Рикера. Похоже, что во время встречи с Пашиняном американский дипломат передал ультимативные требования о педалировании мирных переговоров.

Осознав, что реализация мирного соглашения уплывает в непрогнозируемую даль, Алиев решился на силовой сценарий. Ибо дальнейшие ожидания вновь могли растянуться на годы. А между тем, Баку ведь не выдвигал никаких новых требований, а лишь только требовал реализации ранних договорённостей.

Судя по действиям Алиева, он мог и не знать, какие инструкции дал Филипп Рикер армянскому руководству. И, возможно, действовал исходя из своей политической логики, как часовой на посту, открывая огонь на предупреждение. Не случайно, уже на следующий день, 13 сентября, было объявлено о прекращении огня. Баку выжидал реакции.

Но дальше Филипп Рикер поехал в Баку. И здесь уже Алиев понял, что нисколько не ошибался в своих предположениях. Военная активность продолжилась.

В рассуждениях экспертов сценарий перехода армянской границы Азербайджаном оценивался как невозможный. Ведь Армения — член ОДКБ, если произойдёт внешнее вмешательство, то Россия обязана будет вмешаться.

Но именно такой сценарий вполне устраивает Азербайджан. Ведь Баку — тоже союзник Москвы согласно декларации, подписанной Путиным и Алиевым 22 февраля 2022 года. Как раз, за два дня до начала спецоперации, что очень символично.

Военная активность на армянской границе в районе Зангезура приведёт к активации механизма ОДКБ. При этом, самым быстро реагируемым компонентом ОДКБ в этой зоне может являться только 102-я база РФ в армянском городе Гюмри, а также подразделения Пограничной службы ФСБ России, которые по соглашению с Арменией участвуют в охране армяно-турецкой границы.

Российские подразделения возьмут под контроль территорию Зангезурского коридора, и это вполне устроит Азербайджан, так как полностью соответствует соглашению от 9 ноября 2020 г, в котором говорится:

Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России. По согласованию Сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана.

То есть, фактически, такой ход событий приведёт к результату, который и так уже был давно оговорён и принципиально согласован с Арменией. Но на этот шаг Ереван всё никак не может пойти.

Причина, которая лежит на поверхности — это активные возражения оппозиции и значительной части общества.

Причины, лежащие в глубине — закулисные игры западных кураторов.

Вашингтону нужно выдавить Россию из Закавказья и при этом не дать Турции и Азербайджану создать транспортную коммуникацию между собой.

Сценарий перевода коридора под контроль ОДКБ, читай России, вроде бы, играет против США, но не надо недооценивать способности американской политики к иезуитской логике.

Своё поражение они вполне могут использовать в своих целях, представив в Россию в глазах армян как главного манипулятора и выгодоприобретателя. И тогда формальное союзничество России в отношении Армении будет представлено как фактическое коварство и лицемерие.

В Армении со времён последней войны отношение к России и так довольно сложное. Многие считают, что Москва могла бы сделать гораздо больше для Армении, чем ввод миротворческого контингента и патронаж в мирных переговорах. И на такой благодатной почве антироссийский нарратив может дать результаты.

Но пока армянская оппозиция антироссийскую повестку не продвигает. Более того, протестующие в Армении пытаются привлечь в свои ряды в качестве лидера одного из бывших президентов Армении — Роберта Кочаряна. Этот человек пользуется в Армении большим авторитетом и уважением. Сам выходец из Карабаха, герой войны начала 1990-х, он считается другом России.

Решится ли Кочарян взять на себя функции лидера протестующих, тем более, что дальнейшая раскачка ситуации может обернуться новым полноценным майданом. И кто получит выгоду при таком раскладе, совершенно неясно.

Не для того ли едет Пелоси в Армению, чтобы успокоить протестующих, дав какие-то гарантии будущего и наобещав золотые горы. На примере Украины мы знаем, что такая методика вполне работает.

Описываемый сценарий действий — это всего лишь версия. Какие многоуровневые игры идут в реальности, сложно даже представить.

Антипашинянские настроения оппозиции при грамотной работе западных кураторов вполне смогут развернуть страну против России, сделав последнюю виноватой за все беды Армении. В этом случае выход Армении из ОДКБ будет всего лишь вопросом времени, и весьма недолгого. И тогда тактическая победа России в Закавказье может обернуться стратегическим поражением.

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