Политолог Халатян о митингах в Армении: "Протестующие настроены радикально"

Политолог Айк Халатян исключил добровольную отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна из-за волнений в стране.

Халатян считает, что оппозиция в Армении не готова действовать радикально.

Ранее политолог, директор армянского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров рассказал, почему Азербайджан не остановится, если получит контроль над Карабахом.

"Добровольно Пашинян не уйдет. Поэтому не думаю, что сейчас удастся добиться отставки Пашиняна, хотя протестующие настроены очень радикально: они как раз готовы к резким шагам", — цитирует слова политолога NEWS.ru.

Эксперт уверен, что власти республики встревожены количеством протестующих возле здания парламента. Халатян отметил, что население Армении не смирилось с потерей Карабаха, что сулит серьёзные проблемы.