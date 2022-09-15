Болевой приём Алиева: России угрожает обострение на армяно-азербайджанской границе

Вооружённое столкновение между Арменией и Азербайджаном, начавшееся в ночь с 12 на 13 сентября, стало самым кровопролитным со времён окончания 44-дневной войны в ноябре 2020 года. С обеих сторон десятки и даже сотни жертв. Кому выгодно снова перевести конфликт в горячую фазу?

Как всегда в таких случаях, стороны обвиняют в развязывании конфликта друг друга. В частности, Азербайджан заявляет, что его действия стали ответом на провокацию армянских диверсионно-разведывательных групп, минировавших территорию Азербайджана. Обычно в таких случаях истинную причину установить сложно. Тем не менее, для уточнения обстановки на место выехала группа представителей ОДКБ. Армения, являясь участником этого военного блока, с первых часов обострения обратилась с просьбой помочь в разрешении инцидента.

Это обострение выглядит тем более странно, что последние заявления армянского руководства носили вполне конструктивный характер. Так, секретарь Совбеза Армен Григорян заявлял, что Армения готова в принципе обсуждать мирное соглашение, не затрагивая карабахского вопроса. И даже ожидалось, что к концу сентября стороны выйдут на подписание конкретного документа. А в Самарканде, на Саммите ШОС, ожидалась очередная встреча Алиева и Пашиняна.

Но всё испортилось в одночасье. Хотя, надо признать: противоречия назревали давно.

В переговорном процессе с момента его начала существовали две темы, по которым у сторон нет полного взаимопонимания.

Первая — вывод армянских вооружённых формирований с территории Карабаха.

Частично это требование армянской стороной было выполнено. Но выполнено строго формально. Выведены части, относящиеся к Министерству обороны Армении. Но на территории Карабаха продолжают оставаться вооружённые формирования непризнанной республики Арцах.

Ереван считает, что эти подразделения не подпадают под требования соглашения. Баку, не признавая Карабах какой-то особой территорией, считает, что регион должен быть полностью демилитаризован от посторонних вооруженных частей. Поэтому у Баку, как он считает, есть полное моральное и юридическое право периодически включать силовой рычаг, чтобы выдавить армянские формирования из Карабахской зоны. И периодически мы слышим про различные такие инциденты.

Вторая важная тема — это разблокировка транспортных коммуникаций.

С начала 1990-х годов Армения находится частично в блокаде: существует транспортное сообщение только с Грузией и Ираном. Естественно, это ограничивает экономические возможности для Армении.

В ноябре 2020 года стороны договорились о том, что турецкая и азербайджанская границы будут открыты для торговых отношений с Арменией. При этом, гарантировалось существование дороги между Армений и Карабахом, безопасность которой обеспечивается миротворческим контингентом России. Армения в свою очередь гарантировала транспортное сообщение между основной территорией Азербайджана и Нахичеванской автономией. Этот путь известен как Зангезурский коридор.

Дословно в документе это звучит так:

Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях

В армянской политической среде и обществе есть мнение, что создание такого коридора прервёт связь с Ираном, отношения с которым очень важны для Армении. Иран, надо признать, тоже опасается, что его транспортные возможности с выходом на Кавказ будут ограничены этим коридором.

Более того, в Армении существует довольно алармистское мнение, что предоставление такого коридора приведёт к отторжению этих регионов в пользу Азербайджана.

По этим ли причинам, или по каким другим, но Пашинян в вопросе Зангезура продолжает лавировать. Более того, весь переговорный процесс между Арменией и Азербайджаном приобрёл весьма сложный и запутанный характер. Изначальные соглашения достигались между сторонами при посредничестве России. Но всё это время Ереван очень старательно пытается разбавить состав участников переговорного процесса. Теперь на этом поле работают и Минская группа, и Евросоюз.

И в этом видится только одно — дискредитация исходного переговорного формата, выторговывание новых условий, выдавливание России из Закавказья. Активно начали играть в этом процессе и США.

Как раз перед последним обострением на границе, Ереван посетил новый сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Филипп Рикер. Конечно, уследить прямую связь между его визитом и очередным обострением на границе невозможно.

Весьма показательно, что последнее время американские эмиссары прямо-таки зачастили в Армению. Например, в середине июля в Ереване был директор ЦРУ Уильям Бёрнс, затем — Госсекретарь Блинкен. Это уже не говоря о том, что в Ереване появился и новый посол США, активно поработавший до этого на Украине.

Но что стоит за американской активизацией в регионе? Вряд ли США могут выдавить Россию из региона прямо сейчас. Это непосильная задача на данном этапе. Но торпедировать зангезурский вопрос они вполне могут.

Почему это важно для них сейчас. До недавнего времени главным выгодоприобретателем этого маршрута была Турция. Стамбул получал прямое сухопутное сообщение с Азербайджаном, и лозунг " Одна нация — два государства" приобретал вполне конкретный географический смысл.

Но сейчас Зангезур — это не только вожделенная для турецкого султана дорога к Тюркскому миру Центральной Азии. Зангезурский маршрут становится стратегически важным и для России.

С началом спецоперации на Украине Турция для России стала главным и ближайшим транзитёром на пути в Европу, Африку и Ближний Восток. Фактически — главной брешью в санкционном заборе. Но этот канал работает только через порты Чёрного моря.

Создание же коммуникаций через Зангезур существенно увеличит возможности России по транспортировке грузов сухопутными маршрутами через Азербайджан и Турцию и далее в Европу, Африку и Ближний Восток.

Вашингтон видит в этом большую опасность и предпринимает всяческие усилия, чтобы закупорить любые каналы товародвижения в Россию, в том числе потенциальные. При этом, Вашингтон убивает и "второго зайца" — вовлечение России в возможные боевые действия в Закавказье. Это новый фронт, который не только отвлечёт силовые ресурсы Кремля, но и грозит осложнением отношений со всеми странами региона.

В такой непростой ситуации российскому руководству придётся проявить недюжинное искусство, пройти по тонкой грани, чтобы сохранить конструктивные отношения со странами Южного Кавказа.

Примечательно, что боевые действия, которые вспыхнули на днях, проходят как раз в районе близком к Зангезурскому коридору. И даже если инициатором очередного обострения является Азербайджан, то это вполне объяснимо. Таким болевым приёмом президент Алиев пытается принудить Пашиняна к решению зангезурского вопроса. Тем более, что предварительные договорённости об этом были достигнуты уже почти два года назад.

Пока же мы видим отказ Пашиняна от поездки в Самарканд на Саммит ШОС, где он должен был встретиться с Алиевым. А в самой Армении продолжаются акции протеста с требованием отставки Пашиняна.

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