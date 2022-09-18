В Ереване на площади Свободы собрались протестующие, которые выступают за выход Армении из ОДКБ.
Митинг в столице транслируется онлайн корреспондентами местных порталов.
Социолог Карен Саркисян объяснил, что граждане Армении собрались с целью "потребовать от нашего правительства поддержать его, чтоб мы вышли из ОДКБ".
Он отметил, что после отказа от членства Организации Договора о коллективной безопасности стартуют переговоры с "нашими реальными союзниками", которые, по мнению митингующих, помогут обеспечить безопасность страны.
Парламентарий Виктор Водолацкий считает, что протесты в столице Армении организованы некоммерческими организациями США в связи с визитом главы Конгресса Нэнси Пелоси.
Ранее в Ереване заявили, что надежда на помощь ОДКБ "полностью рухнула".
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