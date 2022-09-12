Камкин: Германия надолго потеряла Россию как выгодного экономического партнёра

Отношения Германии и РФ находятся в крайне низкой точке. Такое мнение выразил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Примакова, германист Александр Камкин, комментируя в интервью Pravda.Ru слова дипломата Сергея Нечаева о том, что Берлин перешёл красную черту, поставляя оружие Киеву.

По мнению эксперта, Германия позиционирует себя как недружественное по отношению к России государство, ведь руководство этой страны продолжает оказывать военную помощь Украине. Кроме того, он считает, что Берлин ведёт неправильную энергетическую политику. Камкин назвал непрофессиональным поведение главы МИД ФРГ Анналены Бербок и министра экономики Германии Роберта Хабека.

"Отношения Москвы и Берлина практически заморожены. Думаю, разрыва дипотношений не будет. Если дойдёт до такой меры, то это явно будет разрыв отношений с Евросоюзом в целом. Немецкие компании, которые сбежали из РФ, уже не получат режима открытости. Германия надолго потеряла Россию как выгодного экономического партнёра", — сказал специалист.

Как пояснил эксперт, "холод" в отношениях между государствами сохранится на несколько лет.

Ранее посол РФ в ФРГ Нечаев заявил, что немецкие политики, начав поставлять летательное вооружение своего производства на Украину, перешли красную черту. Дипломат подчеркнул: Берлин должен помнить об ответственности Германии за преступления нацистов, совершённые в годы Великой Отечественной войны.