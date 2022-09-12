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Посол Нечаев: Германия перешла красную черту, поставляя оружие Украине

Мир

Берлин перешёл красную черту, начав осуществлять поставки военной техники на Украину. Такое мнение выразил посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

В беседе с "Известиями" он напомнил, что власти ФРГ передали киевскому режиму летательное вооружение своего производства. По его словам, Берлин должен помнить об ответственности Германии за преступления, совершённые нацистами во время Великой Отечественной войны.

Как пояснил посол, поставки иностранного оружия ведут лишь к затягиванию украинского конфликта и увеличению количества жертв.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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