Экс-президенту США Дональду Трампу может грозить судебное разбирательство и реальный тюремный срок по делу о секретных документах, заявил бывший прокурор Министерства юстиции, юрист ФБР Эндрю Вайсманн.
Вайсманн уточнил, что все папки с документами, которые обнаружили в поместье Трампа, распечатали под присягой.
"Я знаю, что это всего лишь прогноз и предположение, но я говорю, что это обоснованное предположение, что бывший президент будет привлечён к ответственности", — цитирует экс-юриста ФБР Newsweek.
Ранее Pravda.Ru писала о том, что в результате обыска агентами ФБР поместья Трампа в штате Флорида выяснилось, что экс-лидер нации хранил более 300 пакетов секретных документов, половина из которых были отмечены особым грифом.
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