Экс-юрист ФБР: Трампу грозит уголовная ответственность за секретные документы

Экс-президенту США Дональду Трампу может грозить судебное разбирательство и реальный тюремный срок по делу о секретных документах, заявил бывший прокурор Министерства юстиции, юрист ФБР Эндрю Вайсманн.

Вайсманн уточнил, что все папки с документами, которые обнаружили в поместье Трампа, распечатали под присягой.

"Я знаю, что это всего лишь прогноз и предположение, но я говорю, что это обоснованное предположение, что бывший президент будет привлечён к ответственности", — цитирует экс-юриста ФБР Newsweek.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что в результате обыска агентами ФБР поместья Трампа в штате Флорида выяснилось, что экс-лидер нации хранил более 300 пакетов секретных документов, половина из которых были отмечены особым грифом.