Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп нарушил американские законы, когда хранил секретные документы в своём загородном доме в Мар-а-Лаго.
Национальное управление архивов и документации США впервые подняло тревогу в январе, когда представители бывшего главы Белого дома передали в Минюст Соединённых Штатов 150 материалов с пометкой "секретно".
На данный момент удалось выяснить, что Трамп хранил в Мар-а-Лаго 26 коробок с документами, сообщает издание The New York Times. Среди материалов был обнаружен один комплект с грифом "совершенно секретно".
Как гласит статья, в коробках были документы ЦРУ, АНБ и ФБР.
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