Экс-адвокат Трампа Джулиани: "США — это фашистское государство"

Экс-адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что США — это фашистское государство.

На фоне обысков, которые прошли в офисе адвоката, Джулиани заявил, что "мы живём в фашистском государстве". Юрист заявил, что данные обыски — надругательство над Шестой поправкой. Джулиани отметил, что его заявления являются либо юридической тайной, либо делались от имени Трампа, чтобы его защитить. Юрист стал фигурантом расследования попыток Трампа отменить результаты выборов 2020 года в штате Джорджия.

"Когда из адвокатов, которые защищают своих клиентов, делают подсудимых, это значит, что мы уже живём в фашистском государстве. Послушайте, в моём офисе только что прошёл обыск. Я даже не думал, что доживу до такого", — заявил Джулиани.

Издание The Hill сообщает, что Джулиани в повестке значится как "личный поверенный бывшего президента Дональда Трампа" и "ведущий адвокат штаба Трампа в его попытках повлиять на результаты выборов в ноябре 2020 года в Джорджии и других штатах". В официальных документах утверждается, что юрист предоставлял улики и давал свидетельские показания о фальсификации выборов в Джорджии в 2020 году. Официальные лица Джорджии опровергли подлинность доказательств, а юрист продолжал настаивать, что выборы были нечестными.

"Есть доказательства, что выступления свидетеля и его показания на слушаниях были частью скоординированного плана штаба Трампа повлиять на результаты выборов в ноябре 2020 года в Джорджии и других штатах", — говорится в повестке.