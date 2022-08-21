The Mirror: армии Британии нужно готовиться к вероятной войне с РФ

Уорент-офицер Пол Карни считает, что бойцам британской армии и их членам семьи необходимо готовиться к возможному военному противостоянию с Российской Федерацией.

"Мы должны проверить, что физически готовы к боевым действиям. А еще важно, чтобы мы готовили близких и семьи, им в наше отсутствие отводится самая тяжелая роль. Я прошу, чтобы вы обсудили с ними потенциальное развертывание сейчас", — приводит его слова The Mirror.

По мнению военного, в настоящее время Великобритания сможет противостоять "угрозе" со стороны Москвы.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что предстоящий голод и холод, о котором заявили в Великобритании, это сознательный выбор властей страны. По его словам, проблемы страны никак не связаны с "фатальными явлениями природы" и всё, что будет происходить, ответственность правительства.