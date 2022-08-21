Пушков: предстоящий холод и голод в Британии — сознательный выбор властей

Предстоящий голод и холод, о котором заявили в Великобритании, это сознательный выбор властей страны, заявил сенатор Алексей Пушков. По его словам, проблемы страны никак не связаны с "фатальными явлениями природы" и всё, что будет происходить, ответственность правительства.

Ранее мэр Лондона посетовал, что предстоящей зимой британцам придётся выбирать между едой и теплом.

"Они отказались предоставить гарантии безопасности России, втягивали Украину в НАТО, а затем приняли неумные санкции, которые, как выясняется, бьют по Европе сильнее, чем по России. Мэру Лондона надо не на зиму жаловаться, а предъявлять претензии тем, кто привёл многих британцев к перспективе зимы без тепла и еды", — пояснил российский сенатор.

Как подчеркнул политик, все вопросы необходимо адресовать правительству Великобритании, а не жаловаться на вполне ожидаемые последствия.