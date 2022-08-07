Шешель: Сербия должна признать ЛНР, ДНР и другие новые республики

Сербия должна признать ДНР, ЛНР, а также другие новые республики, если они возникнут на территории Украины. Так считает сербский политик и эксперт Воислав Шешель.

Он прокомментировал ТАСС внесение в Верховную раду предложения о признании независимости самопровозглашённого Косова. Если бы Киев принял такое решение, это не было бы удивительным, заявил собеседник издания.

Но, по его мнению, существовать государству Украина осталось совсем недолго, поэтому значения акт признания не имел бы никакого.

Шешель также добавил, что Сербская радикальная партия выступает за признание Сербией независимости Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Южной Осетии и Абхазии.

"Мы будем стараться, чтобы наша страна признала и все другие новообразованные республики на территории сейчас уже бывшей Украины. Это можно сказать со всей серьёзностью", — заявил сербский политик.