American Thinker: Россия не остановится на Украине

Спецоперация России продиктована желанием Владимира Путина исправить "исторические аномалии" и освоить, в первую очередь, те области Украины, в названиях которых есть что-то русское. При этом неизбежна следующая, постукраинская, фаза конфликта, так как РФ является правопреемницей Советского Союза. Такое мнение высказал обозреватель американского издания American Thinker Алекс Гордон.

Журналист считает, что Россия может прекратить боевые действия на Украине, если возьмёт под свой полный контроль Донбасс и Новороссию. "Естественная" Новороссия должна заменить "искусственную" Украину, полагает он.

Однако если это удастся, последует неизбежная постукраинская фаза конфликта, так как неосвобождённых советских территорий ещё много в составе других государств. И их Российская Федерация также будет осваивать, предполагает автор статьи.

"Новая Россия — это не новая страна, а все та же Российская Федерация, обремененная великой исторической миссией по расширению своих владений", — заявляет он.